外資回頭 買超台股108億

台股昨（18）日在外資買超逾百億元下收復5日線，櫃買指數則是續創2007年8月以來最高，並站上200點大關。 法人指出，美債殖利率攀升造成集中市場開高走低，短線仍持續震盪，今（19）日應慎防富時羅素調整臺灣指數系列尾盤生效的爆量甩尾效應，以及晚間的美股四巫日影響。

聯準會17日利率決策會議確認通膨風險僅為暫時、2023年前不會升息，帶動美股乃至亞股走升，外資終止連三賣轉為買超108億元，並鎖定鴻海連九買、買超3.1萬張，帶領台股走揚；華碩亮燈漲停帶動相關電腦設備股走強，與鴻家軍成為盤面兩大亮點族群，推升指數最高上漲194點至16,410點。

惟隨後遇獲利了結賣壓，以及午盤後美10年期公債殖利率再度走升、美電子盤翻黑，台積電受到外資賣超而壓抑指數，終場漲幅收斂、上漲72點收16,287點，站回5日線16,264點，成交量略增至3,284億元。櫃買指數則繼續受到內資追捧，上漲1.49點收200.89點，續創2007年8月以來最高，漲幅0.7%大於加權指數的0.4%。法人認為，櫃買指數壓力為206點附近，下方支撐為10日線的195.4點附近，KD已位於超買區，留意短線恐漲多回檔。

法人進出上，以轉為買超108億元的外資最受市場關注，買超個股為長榮、陽明等海運股，及鴻海、友達、宏碁等業績亮麗股，而聯合再生持續吸引外資買超逾3萬張，居外資買超第三名；賣超集中在晶圓代工雙雄台積電、聯電、矽統等半導體族群。

投信則是加計盤後連14連買超，買超力道轉小至0.25億元，持續買進群創、頎邦、南亞科、南茂、聯詠等；自營商則是由賣轉買超36.7億元，合計三大法人買超145億元。八大公股行庫趁多頭氣盛，轉為賣超23.8億元。