電腦代工股挾遠距商機利多 多方點火

經濟日報 / 記者黃力／台北即時報導
遠距商機利多 代工股吸引多方點火
遠距商機利多 代工股吸引多方點火

華碩宏碁去年財報繳出好成績，花旗環球證券將華碩目標價由266元拉升到467元、美銀證券則拉高宏碁目標價到36元，雙雙刷新市場對兩家公司的評價紀錄，並吸引多方點火，帶動相關族群在18日為成盤面焦點。法人指出， 在盤整盤中，此類具高能見度題材的個股多能維持強恆強態勢。

華碩去年繳出超標營運成績，股利發放創造高殖利率題材空間，且法說會上也進一步釋出樂觀展望，牽動外資券商上修目標價，激勵市場買盤積極搶進，股價放量1.6萬張，終場鎖住358元的漲停價位，創八年來新高。

以華碩居首，其餘下游指標電子品牌或代工股也皆呈走揚格局，廣達創17年新高，仁寶創五年多來新高，宏碁創兩年多來新高，英業達創八個月新高，緯創創六個月新高，整體族群持續為多方氛圍籠罩。

在遠距商機持續發酵下，市調機構IDC預期個人電腦市場需求仍將居高不下，其中筆電今年占整體個人電腦市場比重可望進一步過半，市場看好相關代工供應鏈首季營運可望淡季不淡。

兆豐國際投顧董事長李秀利指出，有財報、股利政策等財務數據利多撐腰，加上產業面續傳佳音，相關標的因此吸引買盤聚焦，在目前盤整盤下，此類具高能見度題材的個股多能維持強恆強態勢，布局上，宜觀察法人是否持續買進，股價是否維持量增價揚格局，以作為進場搶多依據。

華碩 宏碁 財報

延伸閱讀

華碩財報優+高殖利率 股價漲停鎖死逾2,000張排隊等買

華碩去年賺3.5個股本 配息26元

銅板股活跳跳 資金追捧

台達電、宏碁 四檔靚

相關新聞

鴻海接棒多頭司令 台股創3月以來新高

美國聯邦準備理事會（Fed）維持低利環境態度不變，激勵美股再創新高，亞股也同聲慶賀，台股更在鴻海連紅下，指數上漲72點，...

台積電翻黑台股收漲72.02點 三大法人買超143.91億

台股今（18）日開高，台積電（2330）紅翻黑，壓抑午盤後的漲勢，鴻海（2317）持續擔綱多頭領攻指標，華碩（2357）...

IC亂象吹到小股 誰最低估？

探究這波IC設計供給面缺貨現象，ODM組裝產能沒有瓶頸，最難是零件一套兜到好，先進製程晶片如處理器CPU、繪圖晶片因為是使用先進製程，沒有缺產能的問題，但最缺是周邊IC，現在100～200美元一顆的高階晶片，在等一顆5毛或8毛的低階晶片配好去生產，生產面的功夫是兜出來的，如何最快配好，是每個廠商都面對的問題。

美聯準會「鴿」聲續響 摩根投信：風險性資產看俏

聯準會17日舉行利率決策會議，一如市場預期將聯邦基金利率維持在0%-0.25%目標區間，並重申維持當前購債規模，直到經濟...

全球股市豬羊變色 謝金河：從毛利率到殖利率

時間過得真快，才剛過完農曆新年，轉眼之間，第一季已近尾聲，全球股市也在這一季出現了一些微妙變化，首先是去年強勢的市場紛紛出現拉回，弱勢市場變成強勢，有一點豬羊變色的現象。

0056創新高跑贏0050！法人高喊「還能買」

高殖利率行情啟動！台股近期在企業發布財報，宣布派發股息，市場焦點關注高殖利率、中小型股，激勵櫃買指數抗震，18日大盤跟上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。