電腦代工股挾遠距商機利多 多方點火

華碩、宏碁去年財報繳出好成績，花旗環球證券將華碩目標價由266元拉升到467元、美銀證券則拉高宏碁目標價到36元，雙雙刷新市場對兩家公司的評價紀錄，並吸引多方點火，帶動相關族群在18日為成盤面焦點。法人指出， 在盤整盤中，此類具高能見度題材的個股多能維持強恆強態勢。

華碩去年繳出超標營運成績，股利發放創造高殖利率題材空間，且法說會上也進一步釋出樂觀展望，牽動外資券商上修目標價，激勵市場買盤積極搶進，股價放量1.6萬張，終場鎖住358元的漲停價位，創八年來新高。

以華碩居首，其餘下游指標電子品牌或代工股也皆呈走揚格局，廣達創17年新高，仁寶創五年多來新高，宏碁創兩年多來新高，英業達創八個月新高，緯創創六個月新高，整體族群持續為多方氛圍籠罩。

在遠距商機持續發酵下，市調機構IDC預期個人電腦市場需求仍將居高不下，其中筆電今年占整體個人電腦市場比重可望進一步過半，市場看好相關代工供應鏈首季營運可望淡季不淡。

兆豐國際投顧董事長李秀利指出，有財報、股利政策等財務數據利多撐腰，加上產業面續傳佳音，相關標的因此吸引買盤聚焦，在目前盤整盤下，此類具高能見度題材的個股多能維持強恆強態勢，布局上，宜觀察法人是否持續買進，股價是否維持量增價揚格局，以作為進場搶多依據。