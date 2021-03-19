就市論勢／伺服器、面板 需求旺
盤勢分析
近期台股持續高檔盤整，由於去年上半年疫情嚴峻，總經數據基期低，今年上半年可望受惠低基期效應而有亮眼的數據表現。美國擴大紓困方案，對民眾補貼可望用於實體終端消費或促使民間儲蓄率上升，兩者皆會成為股市資金活水。
此外，在疫苗持續大規模施打下，實體經濟將持續復甦。雖然近期公債殖利率因市場擔憂通膨上升攀高至1.6%，但事實上目前處於初期創造通膨階段，通膨要實際上升可能需一至二年的時間，投資人無需過度擔憂，目前的通膨仍屬穩定。
投資建議
產業方面，由於半導體產業產能滿載，訂單應接不暇，尤其在IC設計相關產業供不應求下，將有漲價效應，持續看好半導體、伺服器、面板等產業；此外，半導體缺貨潮延伸至車用晶片，加上預估車市持續復甦，車用相關零組件可望受惠。
傳產方面，在疫苗普遍施打及實體經濟復甦下，自動化需求將上升，電動自行車及成衣製鞋業可受惠於良好銷售狀況，進而帶動空運類股需求。
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