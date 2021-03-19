IC封測、記憶體 買盤點火

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北報導
圖表／經濟日報提供
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美聯準會（Fed）偏鴿宣示安撫多頭信心，台股昨（18）日隨國際股市同步收高，資金輪動至評價相對偏低的IC封測記憶體族群，頎邦（6147）、南亞科等點火走強，多檔並創波段高，成為多頭聚焦點。

FOMC決議維持利率不變及購債動作，美債殖利率應聲下滑，美股收紅，台股昨日由電子五哥出面力挺，帶量收漲72點，資金聚焦光學元件、IC設計、IC封測、記憶體及高殖利率等族群。

半導體產業漲聲不斷，但近期一線大型股陷入整理，反觀評價不高的二線廠紛紛啟動補漲行情，昨日封測族群中，以界霖強勢攻頂最強，並創2018年9月來新高，主要受惠車市復甦動能強勁，訂單能見度達下半年。

南茂、典範分別改寫2015年7月、2008年7月高點，頎邦、華東、順德、日月光投控等漲幅也在3.4%至5.9%不等，整體走勢相當整齊。

記憶體族群方面，南亞科因美光調高財測，帶動近日股價持續反彈，晶豪科、旺宏受惠於NOR Flash、SLC NAND等記憶體出貨暢旺及價格上漲，2月營收均繳出亮眼成績單，法人看好相關業者營運一路旺到下半年。

記憶體 南亞科 封測

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探究這波IC設計供給面缺貨現象，ODM組裝產能沒有瓶頸，最難是零件一套兜到好，先進製程晶片如處理器CPU、繪圖晶片因為是使用先進製程，沒有缺產能的問題，但最缺是周邊IC，現在100～200美元一顆的高階晶片，在等一顆5毛或8毛的低階晶片配好去生產，生產面的功夫是兜出來的，如何最快配好，是每個廠商都面對的問題。

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