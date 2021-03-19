IC封測、記憶體 買盤點火

美聯準會（Fed）偏鴿宣示安撫多頭信心，台股昨（18）日隨國際股市同步收高，資金輪動至評價相對偏低的IC封測、記憶體族群，頎邦（6147）、南亞科等點火走強，多檔並創波段高，成為多頭聚焦點。

FOMC決議維持利率不變及購債動作，美債殖利率應聲下滑，美股收紅，台股昨日由電子五哥出面力挺，帶量收漲72點，資金聚焦光學元件、IC設計、IC封測、記憶體及高殖利率等族群。

半導體產業漲聲不斷，但近期一線大型股陷入整理，反觀評價不高的二線廠紛紛啟動補漲行情，昨日封測族群中，以界霖強勢攻頂最強，並創2018年9月來新高，主要受惠車市復甦動能強勁，訂單能見度達下半年。

南茂、典範分別改寫2015年7月、2008年7月高點，頎邦、華東、順德、日月光投控等漲幅也在3.4%至5.9%不等，整體走勢相當整齊。

記憶體族群方面，南亞科因美光調高財測，帶動近日股價持續反彈，晶豪科、旺宏受惠於NOR Flash、SLC NAND等記憶體出貨暢旺及價格上漲，2月營收均繳出亮眼成績單，法人看好相關業者營運一路旺到下半年。