借殼條款修正 明訂適用範圍

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北報導

臺灣證券交易所日前修改「借殼條款」條文，明確定義「經營權異動前後一定期間有營業範圍重大變更」適用範圍，包括近期財報營收變化等，以利上市公司遵循。

證交所表示，為避免實務運作產生疑義，修正營業細則第50條第1項第14款，以及第50條之3第1項第11款規定的認定標準（俗稱借殼條款），為上市公司經營權異動前已檢送最近年度或最近期財報，或經營權異動後檢送的八期財報期間內任一期財報。

根據相關條文，如果出現下列各款情事，均為營業範圍重大變更。

一、變動主要經營業務且本期累計來自該等業務營收合計占本期累計營收達50%以上。

二、將上一會計年度占營收達50%以上的經營業務變更，導致本期累計來自該業務的營收占本期累計營收低於20%。

三、本期處分不動產、廠房及設備及其使用權資產帳面淨額占期末資產負債表日不動產、廠房及設備及其使用權資產帳面淨額達100%者。

四、取得供營建用不動產、在建或已完工的營建個案，或非原經營業務的不動產、廠房及設備及其使用權資產金額，占期末資產負債表日總資產30%以上者。

五、其他因經營事業項目、性質或特殊狀況經認有營業範圍重大變更者。

營收 財報 經營權

延伸閱讀

央行加重打炒房 金管會專案金檢剩2家銀行

黃烱輝：打炒房應罰炒作源頭 不應罰興建人

《電馭叛客2077》失利 CD Projekt中斷連續5年波蘭最佳上市公司頭銜

新光金法說：新壽今年不動產租金收入上衝至50億

相關新聞

IC封測、記憶體 買盤點火

美聯準會（Fed）偏鴿宣示安撫多頭信心，台股昨（18）日隨國際股市同步收高，資金輪動至評價相對偏低的IC封測、記憶體族群...

借殼條款修正 明訂適用範圍

臺灣證券交易所日前修改「借殼條款」條文，明確定義「經營權異動前後一定期間有營業範圍重大變更」適用範圍，包括近期財報營收變...

外資回頭 買超台股108億

台股昨（18）日在外資買超逾百億元下收復5日線，櫃買指數則是續創2007年8月以來最高，並站上200點大關。 法人指出，...

鴻海接棒多頭司令 台股創3月以來新高

美國聯邦準備理事會（Fed）維持低利環境態度不變，激勵美股再創新高，亞股也同聲慶賀，台股更在鴻海連紅下，指數上漲72點，...

台積電翻黑台股收漲72.02點 三大法人買超143.91億

台股今（18）日開高，台積電（2330）紅翻黑，壓抑午盤後的漲勢，鴻海（2317）持續擔綱多頭領攻指標，華碩（2357）...

IC亂象吹到小股 誰最低估？

探究這波IC設計供給面缺貨現象，ODM組裝產能沒有瓶頸，最難是零件一套兜到好，先進製程晶片如處理器CPU、繪圖晶片因為是使用先進製程，沒有缺產能的問題，但最缺是周邊IC，現在100～200美元一顆的高階晶片，在等一顆5毛或8毛的低階晶片配好去生產，生產面的功夫是兜出來的，如何最快配好，是每個廠商都面對的問題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。