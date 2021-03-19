借殼條款修正 明訂適用範圍

臺灣證券交易所日前修改「借殼條款」條文，明確定義「經營權異動前後一定期間有營業範圍重大變更」適用範圍，包括近期財報營收變化等，以利上市公司遵循。

證交所表示，為避免實務運作產生疑義，修正營業細則第50條第1項第14款，以及第50條之3第1項第11款規定的認定標準（俗稱借殼條款），為上市公司經營權異動前已檢送最近年度或最近期財報，或經營權異動後檢送的八期財報期間內任一期財報。

根據相關條文，如果出現下列各款情事，均為營業範圍重大變更。

一、變動主要經營業務且本期累計來自該等業務營收合計占本期累計營收達50%以上。

二、將上一會計年度占營收達50%以上的經營業務變更，導致本期累計來自該業務的營收占本期累計營收低於20%。

三、本期處分不動產、廠房及設備及其使用權資產帳面淨額占期末資產負債表日不動產、廠房及設備及其使用權資產帳面淨額達100%者。

四、取得供營建用不動產、在建或已完工的營建個案，或非原經營業務的不動產、廠房及設備及其使用權資產金額，占期末資產負債表日總資產30%以上者。

五、其他因經營事業項目、性質或特殊狀況經認有營業範圍重大變更者。