台積電翻黑台股收漲72.02點 三大法人買超143.91億
台股今（18）日開高，台積電（2330）紅翻黑，壓抑午盤後的漲勢，鴻海（2317）持續擔綱多頭領攻指標，華碩（2357）強鎖漲停，終場以16,287.84點作收，上漲72.02點，成交量3,256.05億元；三大法人買超143.91億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超108.05億元，投信賣超0.87億元，自營商買超（合計）36.72億元，其中自營商（自行買賣）買超18.08億元，自營商（避險）買超18.64億元。
台股今日以16,264.61點開出，上漲48.79點，一度拉升至16,410.02點，台積電仍處於貼息中，股價翻黑收在602元，下跌2元，跌幅0.33%，聯電（2303）也收黑，但盤面上買盤點火電子股，鴻海領漲、聯詠（3034）也走揚、華碩、天鈺（4961）、聯傑（3094）、敦泰（3545）、智易（3596）等強勢漲停，指數收在16,287.84點，漲幅0.44%。
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