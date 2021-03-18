台積電翻黑台股收漲72.02點 三大法人買超143.91億

探究這波IC設計供給面缺貨現象，ODM組裝產能沒有瓶頸，最難是零件一套兜到好，先進製程晶片如處理器CPU、繪圖晶片因為是使用先進製程，沒有缺產能的問題，但最缺是周邊IC，現在100～200美元一顆的高階晶片，在等一顆5毛或8毛的低階晶片配好去生產，生產面的功夫是兜出來的，如何最快配好，是每個廠商都面對的問題。

2021-03-18 14:12