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台股漲勢收斂 終場漲72點收16,287點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導

美股期貨盤續揚，帶動亞洲主要股市走高，台股今（18）日開高後震盪，盤中指數一度站上16,400關卡，午盤後漲勢收斂，台積電（2330）由紅翻黑，導致指數終場以上漲72.02點，收在16,287.84點，成交量達3,256.05億元；中小型股則持續活潑表現，帶動櫃買指數上漲1.49點，收在200.89點，續創波段新高。

盤面上，買盤點火電子族群，鴻海（2317）持續領漲、聯詠（3034）也漲逾6%，此外天鈺（4961）、九暘（8040）、華碩（2357）等攻上漲停板；不過晶圓雙雄仍持續整理，台積電尾盤在賣單調節下，由紅翻黑、聯電（2303）午盤過後也跌幅擴大。

展望後市， 法人認為，台股呈現上有壓下有撐，持續高檔震盪，16,500點以上套牢賣壓僅須待時間及可消化，短線上大盤也只能在16,000~16,500區間整理，待買盤才會進一步歸隊，價量配合再挑戰16,500點以上的新高點；本周技術面在5日、10日、月線翻揚下，短、中期均線重新回到多頭排列格局，搭配KD指標向上，MACD即將負翻正，技術面轉佳，明顯有利多方。

台積電 台股

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