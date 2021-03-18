景氣復甦 基金經理人看好這類資產

美國1.9兆美元紓困法案正式實施、OECD上調全球經濟成長預估，雖通膨預期拉升美國十年期公債殖利率走高擾動全球金融市場，3月的美銀美林經理人調查報告顯示，經理人對於商品市場看法樂觀，淨加碼比重創調查以來最高，對股市的淨加碼則為2020年6月以來最高，現金持有比重則自前月的3.8%微升至4%。

此外，52%經理人認為未來12個月價值股的表現將打敗成長股。對美股看法方面，55%經理人認為目前美股處於牛市後期，25%認為處於牛市初期，15%認為目前美股已見泡沫。

這份調查於3月5至11日進行，針對管理6300億美元資產的基金經理人進行調查。富蘭克林證券投顧表示，綜合彭博資訊等外電報導，48%經理人認為全球經濟將迎來V型復甦，較前月大增14個百分點，此外，延續上個月高達91%經理人預期今年經濟成長將更為強勁，維持自調查以來的最高紀錄，也有高達89%經理人預期全球獲利增長在接下來的一年將改善，同為調查以來最高紀錄。

至於可能干擾市場的尾端風險部分，高於預期的通膨及聯準會購債縮減恐慌，本月擠下2020年2月以來連續13個月的榜首--疫苗及疫情風險，竄升為前二名，比率分別為37%及35%，93%的經理人認為未來12個月通膨將持續走高，較前月增加7個百分點且為調查以來最高紀錄，而分居第三及第四名的則為疫苗接種計畫不順及華爾街資產泡沫。

特定資產操作部分，作多科技股及比特幣仍為經理人認為最擁擠交易的前二名，比例分別為34%及24%，做多ESG及循環股則分別為15%及8%。

富蘭克林證券投顧表示，迎向第二季景氣換檔、通膨回溫及利率看升的投資環境，股優於債的趨勢不變，但全球金融市場波動加大將成常態，且資金在不同產業與區域間輪動速度加快。建議採取『3R』多元布局策略，包括掌握通貨再膨脹題材（Reflation）、以平衡型基金防禦利率走揚並降低股市波動風險（Reduce volatility），以及逢震盪加碼趨勢變革題材（Revolution），以美國及新興市場平衡型基金為核心，留意天然資源、生技、科技等產業型股票基金的操作機會，掌握網羅後疫情時代的投資契機。