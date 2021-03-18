美聯準會「鴿」聲續響 摩根投信：風險性資產看俏

聯準會17日舉行利率決策會議，一如市場預期將聯邦基金利率維持在0%-0.25%目標區間，並重申維持當前購債規模，直到經濟出現進一步實質進展，意味著不急於進行貨幣政策正常化。由於整體決策聲明符合市場預期，鴿派訊息令美元由升轉貶，標準普爾500指數終場上漲0.23%，美國10年期公債殖利率小漲3個基點至1.64%。

摩根投信環球市場策略師林雅慧分析，美國聯準會這次會議維持每月購買1200億美元資產購買計畫，包含800億美元公債和400億美元的機構抵押貸款證券（MBS）。雖然未推出扭轉操作（Operation Twist），但主席鮑爾指出聯準會需要看到實際的通膨實質性且持續超過2%目標，而非預期將超過2%，之後才會開始採取緊縮貨幣政策，目前並非討論縮減購債力道的時機，未來若考慮縮減量化寬鬆（QE）也將發出明確通知。整體來說，2023年之前不升息仍是目前普遍共識。

林雅慧說，在拜登政府財政刺激措施加持下，近來美國整體經濟展望優於預期，但聯準會不急於改變鴿派基調，寬鬆貨幣政策之下有助景氣擴張，伴隨疫苗加速施打疫情受控，通膨溫和走升依舊有利於風險性資產表現。

投資布局邁入第二季後，林雅慧認為，在基期效應及需求面逐步好轉下，通膨將推高債券殖利率進一步走高，債券投資者仍宜調整存續期間控制利率風險，具較高收益及違約率改善的高收益債、信用債相對較受青睞。另一方面，殖利率走升反映成長優於預期，加上企業獲利表現看俏，將加速股票投資多元輪動契機，相對偏好景氣循環題材、美國、亞洲市場等中長期投資契機。

至於近期投資人很關心的通膨，林雅慧表示，根據聯準會最新季度經濟預測顯示，決策官員認為經濟活動和就業指標近期有所好轉，但仍強調通貨膨脹率的上升將是短暫的。預估2021年美國GDP將成長6.5%，不但優於前一季度預估的4.2%，更至少是1983年來最高。今年底失業率為4.5%，2022年會再降至3.9%，2023年則為3.5%，較長期預測中值為4%。預估通貨膨脹的上升將是短暫，今年通膨指標將會升到2.4%，但2022年則會降至2%。

儘管年初以來中長期通膨預期升溫，美國10年期公債殖利率更一度突破1.68%創13個月新高，但鮑爾強調近來公債殖利率的走勢並不代表市場出現失序的狀況，重要的是目前金融環境及融資條件持續保持寬鬆，因此無需對於美債殖利率彈升作出反應。隨著鴿派聲明，美國2年期及10年期殖利率曲線更形陡峭，長短期利差突破150個基點創2015年來首見。在景氣擴張動能優於預期下，年底前10年期美債殖利率有機會往1.875%-2.125%目標區間邁進。