驚！證券F4保留盈餘900億元 金管會計畫動用

台股強強滾，帶動證券周邊單位「F4」-台灣證交所、櫃買中心（財團法人）、集保中心、期交所一年保留盈餘高逾900億元，金額相當驚人！立委曾銘宗今（18）日上午表示KY公司頻爆雷，但投資人保護一年經費只有1億元，金融評議中心預算一年也只有1.4億元，但證券F4坐擁900億元保留盈餘，放在那裡不如好好做公益，應該請四大公司撥錢強化投資人保護，金管會主委黃天牧回應表示，合理，無論是公益性使用或是幫助資本市場發展，目前都有請證期局研議處理當中。

投資人保護之前就有提撥比例，去年、前年盈餘都不錯，已請這四大機構去了解，怎麼把這些盈餘用在更有公共性的議題上，這部份不限投保中心，可能對資本市場發展有幫助的一些想法。這些盈餘運用除了公益性外，能有協助資本市場發展的措施，請證期局去討論。也要兼顧這四家很多都是公司組織，有一些股東利益要去照顧。大家都很關心未來盈餘用途要有更妥適的運用。