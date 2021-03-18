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台股開高走高 蔡鎮村：個股追高仍有風險

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導

順應潮流，台股今（18）日開高走高，外資近期大幅賣超的台積電（2330），早盤一度跌到盤下，個股追高仍存在不小風險。台灣金融工程暨操盤手協會理事蔡鎮村指出，昨（17）日台積電產生失望性貼息，加權指數在尾盤挺升卅餘點，跌幅收歛，由VIX指數大幅下降，意味著避險不積極，交易人可以在盤中多參考VIX指數的變化，而不是一味著於隨波逐流而追高殺低。

周五為美股期權四巫日，預期美股因多空平倉了結而大幅震盪。因此，短線交易人宜高出低進，或是以選擇權買方布局；台灣經濟穩健，中長線交易人縝密的策劃低本益比及有題材的個股分批布局。但是仍需留意近期美國與中國高層對談，是否有影響到台灣安全之地緣政治議題。

本月底之前為季報密集公告或法人說明會，由公近期公告季報營運的公司，獲利明顯成長，以及股東常會之前融券回補動力，在美國聯準會維持低利基調之下，有利台股走穩以消化上檔套牢區。

台積電 美國聯準會 台股

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