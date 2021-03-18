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外資目標價喊到467元 華碩開盤直奔漲停

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
華碩董事長施崇棠。報系資料庫
華碩董事長施崇棠。報系資料庫

華碩（2357）公布去年獲利大好，還大方配息26元，股息殖利率高達7.9%，八大外資出具報告，幾乎一面倒上修甚至「認錯翻多」，最高是翻多華碩的花旗環球證券，把目標價一口氣喊到467元，另力挺派的摩根大通也將目標價喊到「四」字頭400元，利多助攻華碩18日開盤強攻漲停。

主要外資最新評等，包括花旗翻多喊「買」華碩，目標價266元拉升到467元，摩根大通維持「優於大盤」，目標價370元提高到400元，滙豐重申「買進」，目標價390元，美銀維持「買進」，目標價345元提高到385元，瑞銀重申「買進」，目標價350元拉高到380元。

摩根士丹利維持「中立」，目標價315元提高到350元，大和資本「持有」，目標價269元上修到335元，瑞士信貸重申「中立」，目標價288元提高到300元。

花旗表示，華碩去年財報擊敗市場預測，今年展望也大幅優於預期，特別是2020年PC基期墊高後，華碩出貨力道續強，同時華碩也計畫調漲顯示卡、筆電價格，都超出該券商預測。為此將華碩2020-2022年每股純益（EPS）大幅上修19%、76%、78%。

花旗認為，華碩財報好、展望佳，無疑是推漲股價的一大動力，加上超高的股息殖利率，對投資人更是大有吸引力，18日跳漲絕對沒問題。

華碩2020年EPS 35.77元，花旗預估今、明年達38.9元、42.1元，另一家也喊上4字頭的摩根大通，則推估今明年EPS為33元、28元。

華碩 花旗

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