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美股走揚 台股漲48點開在16,264點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
圖為台股示意圖。報系資料照
圖為台股示意圖。報系資料照

美股走揚，帶動台股今（18）日開盤上漲48.79點，開在16,264.61點，早盤在鴻海（2317）、聯電（2303）、台積電（2330）等帶動下，指數漲逾百點，站上16,300關卡。

由於聯準會（Fed）宣布利率維持不變且不急於提早升息，促使美債殖利率下滑，恐慌指數VIX走跌，科技股收斂跌幅，亞馬遜領漲標普，那指黑翻紅，費半漲逾1%，道瓊盤中、收盤皆創歷史新高。

終場道瓊指數上漲189.42點，或0.58%，收33,015.37點；標普500指數上漲12.00點，或0.30%，收3,974.71點；那斯達克指數上漲53.63點，或0.40%，收13,525.20點；費城半導體指數上漲37.60點，或1.22%，收3,107.92點。

統一投顧指出，拜登總統簽署紓困法案，美國景氣復甦確立，加上FOMC會議如預期維持寬鬆的論調，並上修美國經濟展望，預期美債殖利率可望回落，先前造成美股劇烈震盪的不確定因素鈍化，有利市場回穩。考量全球景氣復甦確立、台股產業基本面仍處於獲利上修周期、加上技術面重回多頭排列，指數仍有高點可期，選股上建議汰弱留強，留意具有業績題材及報價上揚的類股，如：金融、塑化、工具機、面板相關、DRAM、鋼鐵及高爾夫等。

美國經濟 台股

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