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台指期開盤上漲97點 台積期貨開盤漲3元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台指期開盤16,255點，上漲97點；台積電（2330）期貨近月合約開盤607元，上漲3元。

昨日美股四大指數漲跌幅介於0.29%~1.22%，科技股收斂跌幅，亞馬遜領漲標普，那指黑翻紅，費半漲逾 1%，道瓊收盤再創歷史新高。

統一期貨表示，外資現貨賣超129億，期貨部分減少449口，淨空單-27,350口，十大交易人與特定法人合計賣出3,269口。週選支撐與壓力區落在16,000至16,500之間，P/C Ratio降至1.19，整體籌碼中性看待。

統一期貨說，近期美股四大指數反彈大漲，其中道瓊指數與標普500指數又創新高。那斯達克指數與費城半導體指數雙雙收復月均線，加上美國聯準會釋出持續寬鬆言論，若納茲達克持續站穩月均線，有機會刺激台股向上挑戰缺口壓力。

期貨 美國聯準會 標普

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