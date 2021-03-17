外資賣超129.32億 晶圓雙雄合遭倒貨逾5萬張

台股今（17）日失守5日線，收在16,215.82點，外資賣超129.32億元，統計外資賣超前十大個股中，聯電（2303）、台積電（2330）成為主力提款機，高居外資賣超前兩大，合計遭外資倒貨50,050張；外資買超冠軍則是聯合再生（3576）。

台股今日以16,312.98點小跌開出，權王台積電除息走弱，收在604元，陷入貼息窘境，鴻海（2317）領軍下集團股成為盤面焦點，大盤指數開低走低，終場下跌97.34點，統計三大法人賣超134.6億元，其中外資賣超129.32億元，投信買超5.42億元，自營商賣超（合計）10.71億元。

外資今日賣超前十大依序是聯電、台積電、華航（2610）、臺企銀（2834）、新光金（2888）、中信金（2891）、合庫金（5880）、群創（3481）、永豐金（2890）、彰銀（2801）等，電子股有3檔包括晶圓代工雙雄及面板股，金融股6檔，傳產股1檔為航運股。

外資賣超聯電30,666張居賣超個股之冠，賣超台積電19,384張居第二，賣超第三大則是華航，外資賣超12,350張；此外，第一金（2892）、華南金（2880）、玉山金（2884）、長榮航（2618）、大同（2371）、台新金（2887）、宏碁（2353）、富邦金（2881）等外資賣超也超過5,000張。

台積電去年第3季現金股利2.5元今日除息，早盤以612元開出，盤中翻黑，終場收在604元，下跌7元；外資連續3個交易日賣超台積電，合計賣超26,849張，投信買超59張，自營商賣超395張，合計三大法人賣超19,720張。

外資今日買超前十大依序是聯合再生、鴻海、陽明（2609）、南茂（8150）、長榮、瑞軒（2489）、英業達（2356）、元大滬深300正2（00637L）、元晶（6443）、中鋼（2002）等；外資買超最多的是聯合再生，單日買超44,960張，其次是買超鴻海43,648張，買超陽明16,287張居第三。

群益葛萊美基金經理人祝宇正表示，展望後市，考量基期因素，各國可能因通膨升溫導致長天期公債殖利率續揚，進一步牽動投資人情緒，台股也不排除呈現高檔震盪態勢，不過，美國聯準會仍持偏鴿貨幣政策立場，也明確表示要達成通膨目標仍需數年時間，因此還不需擔心資金寬鬆環境改變，其他主要央行也未見到寬鬆貨幣政策立場改變的跡象。

整體來看，隨著各國景氣有望因疫苗使用而逐步復甦，在市場資金充沛下，對於風險性資產而言仍相對有利，台股不僅基本面穩健，也在許多科技創新趨勢中扮演供應鏈要角，目前台股尚未過熱，現金殖利率也相對較佳，待外資回補後，表現仍可期待。

祝宇正認為，在產業方面，今年基本面展望佳的族群最值得留意，電子方面建議可朝包括半導體、IC設計、5G相關、電動車等族群布局，非電產業方面，則可留意工具機、原物料等。