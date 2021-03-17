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美債殖利率揚升 複委託投資美金融股時機到來

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導

美國10年期公債殖利率持續上揚，股市走勢震盪估值面臨挑戰，永豐金證券策略分析師陳泓睿表示，從歷史經驗來看，利率走升帶動利差擴大，有助於提振金融業的獲利表現，中長線貨幣政策終將趨於正常化，近期若股市修正，複委託投資人可以伺機布局美股金融類股。

去年在疫情影響下金融類股表現落後，以標普500各類股ETF比較，去年表現最強勁的科技類股ETF（XLK US）大漲四成，金融類股ETF（XLF US）同期下跌4.2%，跌幅僅小於能源與房地產類股。

陳泓睿指出，2020年金融股弱勢有兩大原因，一為新冠疫情、導致經濟急凍，許多企業周轉不靈違約事件頻傳，投資者擔心金融機構將面臨壞帳問題，即便美國聯準會海量資金帶動股市屢創新高，金融股仍被投資人選擇觀望；此外、各國央行為了減緩疫情對經濟衝擊，採取降息寬鬆政策，壓縮利差空間影響金融營運環境，金融股在歷經2020年的股價壓抑下，估值相對便宜。

但在各國政府與央行猛力撒錢及財政支持下，最差的狀況很可能已過去，金融機構的壞帳風險降低，近來利率攀高，利差有助銀行獲利，儘管近期Fed主席鮑威爾談話安撫市場、聯準會將延續現行寬鬆政策，但美國10年期公債殖利率仍持續揚升，3月12日再創逾一年波段新高，按照過往經驗來看，利率走升，帶動利差擴大，有助於提振金融業獲利表現，中長線貨幣政策終將趨於正常化，近期若股市有所修正，投資者可考慮伺機布局金融類股。

美國金融股以傳統四大行較被投資人熟悉，包括摩根大通、美國銀行、富國銀行、花旗，另外以非利息收入占比較高如高盛及摩根士丹利等。陳泓睿表示，金融機構的財報對一般投資人較為艱澀，且衡量銀行體質與風險的指標眾多，金融股ETF也是不錯的選擇，以一籃子的概念去進行相關的資產配置。

美國聯準會 金融股

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