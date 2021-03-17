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搶進殺尾盤 0050、0056、龍頭基金下午也能買

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
0050 ETF連結基金不配息級別16日淨值達18.15元，累計報酬率達81.5%。元大投信官網
0050 ETF連結基金不配息級別16日淨值達18.15元，累計報酬率達81.5%。元大投信官網

台股高檔震盪，企業獲利卻持續上修，彭博統計，目前市場預測，台灣企業今年每股盈餘成長29.3%，每股股利成長19.3%，元大投信看好，台股今年利得及股利「雙得」，建議把握震盪布局。若想趕今天就進場，投資人買元大投信基金，不但早上能交易，最晚下午16點前完成手續，也能順利扣款。

元大投信也建議，投資人採取買黑不買紅，近期行情來看，這樣的策略持續拉高勝率。

目前元大投信基金已能做到快速扣款，包括單筆申購最晚在當天16時前完成手續，都能用當天的淨值計算，

譬如17日台股因期貨結算殺尾盤，通常隔天容易上漲，投資人就能把握，選擇申購人氣不錯的元大台灣高股息優質龍頭基金（0056）、0050 ETF連結基金或0056 ETF連結基金，最低1萬元起。

元大投信指出，近期台股雖然震盪，但市場看好全球經濟景氣，台灣企業獲利不斷上修，目前彭博估計，2021年台灣企業每股盈餘成長幅度近三成，每股股利成長幅度也逼近兩成；依舊是資本利得和股息收入值得期待的一年。

法人建議，投資人搭配買黑不買紅，觀察這波震盪，已有不少投資人伺機進場，以元大台灣高股息優質龍頭基金扣款狀況為例，2月24日修正以來約十個交易日，有五天大盤收跌，這五天的平均申購額，為其他五天上漲日的三倍之多。這些買盤越扣越低，反彈時逐步回收成本。

長期來看，台股趨勢呈不斷上漲，把握低檔布局，也能提高績效。

例如0050 ETF連結基金的不配息級別，自2019年6月成立以來，累積報酬率已達81%，0056 ETF連結基金的不配息級別到16日為止，累積報酬率也達到43%。

0056 ETF連結基金不配息級別16日淨值為14.3元，累計報酬率43%。元大投信官網
0056 ETF連結基金不配息級別16日淨值為14.3元，累計報酬率43%。元大投信官網

元大投信 台股

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