台積電陷貼息拖累台股收跌97點 三大法人賣超134.6億
台股今（17）日開低走低，權王台積電（2330）除息走弱，收在604元，陷入貼息，鴻海（2317）領軍下集團股成為盤面焦點，電子股、金融股齊弱下，終場以16,215.82點作收，下跌97.34點，成交量3,112.25億元；三大法人賣超134.6億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超129.32億元，投信買超5.42億元，自營商賣超（合計）10.71億元，其中自營商（自行買賣）賣超10.23億元，自營商（避險）賣超0.47億元。
台股今日以16,312.98點小跌開出，盤中最高16,349.21點，最低則是16,166.35點，台積電未填息，股價跌破短期均線，收在604元，鴻海逆勢走高，成為多頭指標，終場收漲2.43%，收在126元，帶領鴻家軍表現，大立光（3008）收在平盤，終場大盤指數失守5日線，收在16,215.82點，跌幅0.6%。
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