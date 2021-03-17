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台積電貼息收604元下跌7元 市值降至15.66兆元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台積電。報系資料照
台積電。報系資料照

台積電（2330）去年第3季2.5元現金股利今（17）日除息，參考價611元，早盤雖以612元上漲開出，可惜買盤不繼，股價翻黑陷入貼息窘境，終場收在604元，下跌7元，跌幅1.14%，市值降至15兆6,619.61億元。

台積電今日除息，預計在4月15日發放這次的股息，金額約648.25億元，早盤開高走低，一度下探至602元，下跌9元，終場收在604元，失守5日線，陷入貼息。

台積電改採每季配發股利，去年各季的現金股利都是2.5元，合計全年現金股利達10元；去年第3季股利今日除息，在買盤不繼下收黑呈現貼息；去年第4季現金股利2.5元，配息基準日為6月23日，除息交易日為6月17日，股息預計7月15日發放。

股利 台積電

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