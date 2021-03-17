電動車題材誘人 鴻海領軍鴻家軍衝鋒

鴻海（2317）衝刺電動車，董事長劉揚偉透露，今年相關投資將首度超過百億元，明年可望再增加，電動車加上集團季底作帳、蘋果新品將發表等各題材匯集下，鴻海今（17）日強漲，一度衝達128元，創2010年8月來新高價，鴻家軍旗下具車電概念的正達（3149）更是衝上漲停、廣宇（2328）、乙盛-KY（5243）漲勢也搶眼。

鴻海「3+3」發展策略，鎖定「電動車、數位健康、機器人」三大產業，列入新營運項目，劉揚偉表示，每年「3+3」投資金額約100億元，目前主要都是電動車領域的投資居多，去年超過70億元投資在電動車上，今年可能將超過百億元，年增約4成，明年可望再增加。

劉揚偉強調，製造電動車目標為10%市占率，富士康在2024年前，生產固態電池；另外，今年將會決定是在墨西哥或美國威州成立第一座電動車廠。

電動車吸晴之外，加上時序進入第1季末，集團作帳題材，還有蘋果將發表新品，相關供應鏈可望受惠的題材加持，鴻家軍在鴻海領軍下，成為今日的亮點指標，相較台股大盤下跌逾百點，鴻海集團表現亮眼。

外資近期持續買超鴻海，統計已連七買，合計買超99,446張，今日股價以123.5元開高後走高，一度拉升至128元，創下近11年新高，盤中漲幅2.43%，集團中具車電題材的個股也跟漲，尤以正達最為強勢，早盤以34元開高後一路衝上漲停35.75元鎖死，另外，廣宇、乙盛-KY、鴻準（2354）等也強漲。