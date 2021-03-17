台股平盤震盪 鴻海認購權證交投熱絡

台股今（17）日在台積電貼息下，指數在平盤附近震盪整理，而鴻海（2317）切入電動車市場，獲得外資調高目標價加持，股價震盪走高，盤中漲逾3%，股價創下波段新高，帶動鴻海國票0C購02（085050）成為盤中交投最熱絡的權證。

進一步來看盤中權證市場表現，今日成交量能較昨日略微增溫，帶動權證成交金額也放大，來到22.40億元，占大盤成交金額比例為1.11%；而認購權證成交金額比例持續站在90%之上，達96.21%；而認售成交金額則持續下降，來到3.79%。

此外，標的股權證金額前五名為鴻海、台積電（2330）、聯詠（3034）、長榮（2603）以及廣宇（2328）；而受惠於買盤追捧，廣宇、鴻碩（3092）、金居（8358）、南茂（8150）、愛普（6531）、英業達（2356）、乙盛-KY（5243）、世芯-KY（3661）、力旺（3529）、友達（2409）等午盤前成交金額已超越昨日全日總量。

展望台股後市，群益長安基金經理人王耀龍認為，雖台股的指數位階已高，然短期並無轉空疑慮，惟須留意漲多族群高檔震盪以及獲利了結賣壓，資金可能流入低基期原物料以及景氣循環股，大型傳產及金融股可望隨總體經濟復甦而有所表現，台股指數仍有高點可期。