快訊

南彰化22萬戶大停電 台電台中供電營運處匯流排故障

台股平盤震盪 鴻海認購權證交投熱絡

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導

台股今（17）日在台積電貼息下，指數在平盤附近震盪整理，而鴻海（2317）切入電動車市場，獲得外資調高目標價加持，股價震盪走高，盤中漲逾3%，股價創下波段新高，帶動鴻海國票0C購02（085050）成為盤中交投最熱絡的權證。

進一步來看盤中權證市場表現，今日成交量能較昨日略微增溫，帶動權證成交金額也放大，來到22.40億元，占大盤成交金額比例為1.11%；而認購權證成交金額比例持續站在90%之上，達96.21%；而認售成交金額則持續下降，來到3.79%。

此外，標的股權證金額前五名為鴻海、台積電（2330）、聯詠（3034）、長榮（2603）以及廣宇（2328）；而受惠於買盤追捧，廣宇、鴻碩（3092）、金居（8358）、南茂（8150）、愛普（6531）、英業達（2356）、乙盛-KY（5243）、世芯-KY（3661）、力旺（3529）、友達（2409）等午盤前成交金額已超越昨日全日總量。

展望台股後市，群益長安基金經理人王耀龍認為，雖台股的指數位階已高，然短期並無轉空疑慮，惟須留意漲多族群高檔震盪以及獲利了結賣壓，資金可能流入低基期原物料以及景氣循環股，大型傳產及金融股可望隨總體經濟復甦而有所表現，台股指數仍有高點可期。

台股指數

延伸閱讀

鴻海強漲 權證交易熱度超越台積電

鴻海：區域製造 國際趨勢

鴻海旗下富智康獲大單 緊急招工

合庫：適度加碼台股

相關新聞

股價上攻動能有限 台積電早盤貼息

台積電（2330）於今（17）日除息，不過股價上攻動能有限，早盤至11點為止，仍處於貼息狀態。

外資連買鴻海大掃近十萬張 盤中股價創11年來新高

鴻海（2317）積極發展電動車，外資也相當買單、連續7個交易日一路掃貨鴻海股票，近七日交易日就買進99,446張、將近十...

鴻海強漲 權證交易熱度超越台積電

台積電今（17）日除息交易，未出現秒填息走勢，資金轉進鴻海（2317）；鴻海今日盤中的權證交易熱度也超過台積電（2330...

庫存風險未除 大和喊台積「持有」、目標價558元

台積電（2330）「保守派」的大和資本在先前示警半導體庫存風險，最新報告指出，此波庫存調整可能遞延到2022上半年才出現...

水情拉警報 外資喊台積電、聯電衝擊大

台灣水情告急，連外資法人都關注！里昂證券特別針對台灣缺水挑戰，發布策略報告指出，政府和企業在第一時間搶救水情下，科技業不...

台積電今除息 台股跌0.18點開在16,312點

台股今（17）日下跌0.18點，開在16,312.98點，台積電（2330）今日除息，早盤在平盤附近震盪整理、買盤轉向點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。