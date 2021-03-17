這檔陸股盤中漲10％ 激勵貨櫃三雄勁揚
陸股的中遠海控今(17)日早盤飆漲近10%，激勵台股貨櫃三雄同步走高。中遠海控今早從平盤的人民幣11.4元一路走高，盤中曾上漲到12.55元。
貨櫃三雄今日開盤後，陽明（2609）直到10點30分出現大單敲進，拉抬股價至31.65元，漲幅達4%，也帶動長榮（2603）與萬海（2615）股價走勢。目前投資人密切關注貨櫃三雄去年度的獲利表現，法人圈預期，貨櫃三雄去年度與今年第1季獲利的增幅會相當令人驚艷。
中遠海控去年營收人民幣1,713 億元，年增13.37%；歸屬歸屬於上市公司股東淨利潤人民幣99億元，年增46.76%；歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤人民幣96億元，年增505.10%。
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