外資連買鴻海大掃近十萬張 盤中股價創11年來新高

鴻海（2317）積極發展電動車，外資也相當買單、連續7個交易日一路掃貨鴻海股票，近七日交易日就買進99,446張、將近十萬張的張數，拉動鴻海股價續揚，該公司今(17)日盤中股價最高達128元，漲幅超過4%，不僅創波段新高，股價也改寫2010年8月、近11年以來新高。

鴻海最近也會很忙，新一季度的法說會將在3月30日舉行，因考量到疫情因素，本次法說會決定電話會議方式進行，由於之前鴻海已先釋出對第1季的展望，預料此次的法說會將放在現況的更新上，屆時除揭露去年財報外，電動車佈局等也將倍受關注。

此外，鴻海MIH電動車平台現在會員數已達到1,065家，其中有三成是全球廠商。至於MIH預計將於3月25日召開首次會員大會；近期外資看好鴻海進軍電動車領域，美系外資及日系外資日前同步調高鴻海目標價，其中美系外資目標價調高至155元；日系外資目標價調高146元，都是重申「買進」評等。