美中有望批准收購案 瑞銀升環球晶目標價至900元

環球晶（6488）完成世創收購進入倒數階段，瑞銀證券指出，部分投資人擔心，環球晶在順利通過歐洲的反托拉斯審查，美國和中國可能擋下，對此考量環球晶併購後，在裸晶圓的份額和信越相當，以及裸晶圓的進入門檻較低，應不致失敗收尾；反應併購後更壯大的獲利能力，進一步上調目標價至900元。

瑞銀這次同步上調對環球晶的樂觀情境目標價，高達1,500元，另美銀、摩根士丹利及瑞信也分別更新環球晶的營運看法，前兩家重申1,050元、840元目標價，瑞信基於併購案進行，暫停評等資訊。

瑞銀表示，環球晶接連通過德國和奧地利反托拉斯審查後，進入美國和中國審批的最後階段，公司對進度看法持續樂觀，但部分投資人顧慮環球晶未來可能成為第一大晶圓廠，提問是否該擔心併購破局。

對此瑞銀提出兩點，呼籲市場不必過度擔心，首先是環球晶收購世創後，裸晶圓的份額大約三成，和信越化學的32%相當，此集中度也不如同為半導體的記憶體、CPU等；其次裸晶圓的技術門檻較低，應也不會引發美國和中國官方過多的顧慮。

基本面來看，環球晶收購世創，無疑強化集團的競爭力，由於半導體需求高漲，晶圓產業到明年展望樂觀，2021-2022年產業供給也會逐步減少。瑞銀預期，今年12吋裸晶圓供給將成長4%，和2018-2020年成長6-11%的幅度相當。

而環球晶未來幾季的產能保持增加，結合世創資源，擴大在上升循環的受惠度。預估今年下半年的產業供需進一步緊繃，2022年進一步調漲。

瑞銀同時對環球晶併購提出三情境，不論收購金額中，來自股權注資的比例有80%、70%或50%，對應環球晶的發行價在650-850元，2022年推算的每股純益（EPS）皆落在50-58元，2023年57-65元，都較目前有長足的發展。

看好環球晶成長，瑞銀將預估股淨比自3.5倍拉升到3.9倍，目標價850元升至900元。