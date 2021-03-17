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南彰化22萬戶大停電 台電台中供電營運處匯流排故障

鴻海強漲 權證交易熱度超越台積電

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
鴻海集團。 圖／聯合報系資料照片
鴻海集團。 圖／聯合報系資料照片

台積電今（17）日除息交易，未出現秒填息走勢，資金轉進鴻海（2317）；鴻海今日盤中的權證交易熱度也超過台積電（2330），躍居市場權證交易熱度首位。

今日盤中約10點30分，鴻海的權交易金額已達2億元，位居權證交易金額首位；台積電權證交易金額約6千萬元居次；第三為聯詠（3034）的5千萬元。

鴻海盤中漲幅超過3%，激勵多頭搶進認購權證，認購權證金額約1.9億元、認售權證交易金額僅300餘萬元。鴻海昨日全天認購權證交易總金額約2.1億元，今日約10點30分級達到2億元；昨日認售權證金額合計277萬元，今日也已大幅增加。

權證發行商表示，今日早盤的認購權證主要是投資人買超，鴻海向來是人氣股之一，尤其今年電動車題材發酵，鴻海3月25日將首度召開MIH聯盟會員大會，3月30日舉行法人說明會，投資人預期會有正面訊息釋出，更加勇於搶進。

認售權證 鴻海 台積電

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