水情拉警報 外資喊台積電、聯電衝擊大

台灣水情告急，連外資法人都關注！里昂證券特別針對台灣缺水挑戰，發布策略報告指出，政府和企業在第一時間搶救水情下，科技業不受衝擊的狀態評估再撐1-2個月，但若用水持續短缺，恐打擊產業發展，半導體、面板、PCB將是受害最深的三大產業，晶圓代工尤以台積電（2330）、聯電（2303）衝擊大，呼籲各界都該加速問題解決。

里昂是第一家對台灣水情表達關切的外資，這份報告集結駐台的八名分析師合力完成。內容重申對台股偏多，除了維持今年底的指數目標16,800點，也推薦優先布局台積電、聯發科（2454）、鴻海（2317）、巨大（9921）、聚陽（1477）等五大強勢股。

里昂暫不調整產業看法，主要是缺水還沒有立即性的衝擊，但也擔心狀況更加惡化，就不得不把衝擊納入公司的財務評估中。

里昂表示，由於台灣今年的降雨偏少，先前颱風季節的雨量也不多，使台灣面臨56年來最嚴重的缺水問題。其中，工業用水占全體用水的比重一成，政府優先支援企業需求，讓多數企業暫且沒有迫切的挑戰。

里昂認為，若未來1-2個月仍沒有大雨支援，台灣產業或許還能維持零衝擊，相關措施如使用環保水、優化製程用水率已率先啟動。

但里昂也擔心，接下來梅雨季的雨量仍不足，又還沒進入颱風季，若水情持續告急，恐無可避免衝擊產業，特別是半導體的矽晶圓、晶圓代工、面板業及PCB供應鏈，眾多製程都要用水。

晶圓代工中，又以台積電每天耗用全台科學園區三成的水最多，新竹廠約耗用當地一成的水，而聯電新竹廠的當地用水量有3%，台南廠2%（台積電約5%），但仍高出許多科技廠，因此水源不足的影響程度大。

相對地，IC設計、封測、EMS代工、工業電腦等次產業和傳產業的衝擊被評估為「偏低」。對此里昂也補充，台灣地形不利蓄水，如何拉高蓄水率、降低漏水率，是根本解決之道，應該思考納入長期政策藍圖，避免缺水成為常態，不利台灣產業的國際形象。