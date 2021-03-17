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台積電612元開盤 朝填息前進

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台積電今日除息2.5元，早盤以612元開出，朝填息前進中。本報系資料照
台積電今日除息2.5元，早盤以612元開出，朝填息前進中。本報系資料照

台積電（2330）今（17）日除息2.5元，發行市值減少約648億元，影響大盤指數約21.41點，早盤以612元開出，朝填息前進中。

台積電ADR周二上漲0.23%，收在119.35美元，外資昨日賣超台積電5,163張，連二賣，投信買超35張，自營商買超28張，合計三大法人賣超5,100張；台積電今日除息並未上演秒填息的強勢，早盤以612元開出後，一度翻黑下滑至610元，盤中力守611元平盤價位。

台積電改採每季配息，過去6次除息都完成填息，其中有3次是1天就快速填息，甚至出現秒填息，另有兩次填息花了較久的時間，分別是11天及15天；台積電去年12月17日除息時，一開盤就跳空開高完成填息。

台積電 除息

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