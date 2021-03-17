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台積電今除息 台股跌0.18點開在16,312點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股今日下跌0.18點，開在16,312.98點。示意圖／聯合報系資料照
台股今日下跌0.18點，開在16,312.98點。示意圖／聯合報系資料照

台股今（17）日下跌0.18點，開在16,312.98點，台積電（2330）今日除息，早盤在平盤附近震盪整理、買盤轉向點火鴻海（2317）、IC設計族群等。

美國聯準會（Fed）開始為期兩天的貨幣政策會議，華爾街屏息以待Fed決策結果，美債殖利率從低點小幅反彈，恐慌指數VIX下跌至約19，蘋果和微軟領漲，晶片股表現強勁，周期性股票走弱，道瓊、標普終場微幅收黑。

終場道瓊指數下跌127.51點，或0.39%，收32,825.95點；標普500指數下跌6.23點，或0.16%，收3,962.71點；那斯達克指數上漲11.86點，或0.09%，收13,471.57點；費城半導體指數上漲38.27點，或1.26%，收3,070.32點。

展望後市，保德信高成長基金經理人葉獻文表示，之前電子股的修正走勢目前已初步止穩，近期大型電子股以高檔震盪居多，中小型股的表現較佳，不過隨著第4季財報密集公布期即將到來，可能會帶動個股出現波動，預期財報績優、未來展望能見度佳、高殖利率股等，將受到市場資金青睞。

美國聯準會 高殖利率 財報

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