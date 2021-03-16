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華碩明日法說會 外資領先喊370元高價

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
華碩董事長施崇棠。報系資料照
華碩董事長施崇棠。報系資料照

華碩（2357）17日召開法說會，摩根大通搶先唱旺！報告預估，受到NB需求強勁及VGA報價調漲，華碩公布去年第4季獲利可能超出預期，每股純益（EPS）上探9元，且今年華碩主力產品出貨可望保持強勁，在財報、展望激勵下，華碩持續看漲，目標價拉升到市場最高的370元。

摩根大通是華碩力挺指標，在外資圈最早對華碩翻多，並數度上修財測。該券商大膽預言，華碩強勁的基本面支撐，在今年已上漲20%下，未來三個月持續看漲；想卡位的投資人盡早進場。

摩根大通瞄準華碩即將召開的法說會，領先預測公司上一季財報大好，受惠產品漲價，雖然華碩去年第4季營收較第3季衰退5%，但獲利穩步提升，EPS預期挑戰9元，較市場平均預測高出21%。

摩根大通同時看好，華碩展望1、2季NB出貨，分別較前一季下滑10%及成長15%，雖第1季出貨衰退，但此利空應已在和碩（4938）看淡首季出貨下進行反應，反觀第2季動能還沒被市場充分掌握。全年來看，華碩今年扣除Chromebook的PC出貨，也可望保持12%的高成長。

此外，由於比特幣大漲，VGA第1季來已啟動多次漲價，摩根大通認為，華碩1、2季零組件部門收入，將分別成長5%及持穩，下半年RTX 30系列等問市，有望進一步支持PC利潤穩定成長。

近期PC供應鏈走強，外資法人分析，在基本面強勁外，高殖利率也是推動動能，華碩就是績優高息股的代表。目前供應鏈上半年能見度佳，下半年有較多不確定性，但華碩動能領先，中長期表現也不淡。

華碩 摩根

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