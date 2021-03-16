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高通接收器難產！瑞銀挺聯發科 目標價升至1,150元

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
聯發科。報系資料照
聯發科。報系資料照

美國暴風雪衝擊餘波盪漾，瑞銀證券調查，高通因為三星奧斯汀廠停產，原本因應5G規劃生產的RF接收器，生產進度大受影響，推估過去一個月，恐影響高達2,000至3,000個接收器生產，此消息有利聯發科（2454）出貨再提升，為此將聯發科目標價上修到1,150元。

瑞銀原先對聯發科的目標價為1,040元，上修幅度不算大，但獲利預測跳升，預估聯發科今年每股純益（EPS）高達47元，直逼五個股本，2022-2023年則成長到49元、51元。

瑞銀表示，手機單晶片不論4G或5G生產，去年底以來，都受到代工產能優先支援電源管理IC及RF接收器影響而進行有限度的產出，不過在美國暴風雪衝擊三星關廠，高通RF接收器生產大受打擊，推估僅短短一個月，就有2,000-3,000個接收器難產，使生產條件轉為有利聯發科。

瑞銀認為，聯發科的手機晶片不僅將出貨提升，由於聯發科議價能力提高，晶片報價也可望穩在高檔，使聯發科上半年的獲利表現更好；將其年獲利預測上修10%。

此外，部分投資人擔心，終端需求強勁可能導致庫存調整，對此瑞銀指出，庫存水準確實需要留意，但目前並未看到第2季可能有調整的訊號，而且多數投資人忽略了，第3季進入產業旺季，屆時電源管理IC及RF接收器仍可能供不應求，這還可能牽動中國手機品牌在第4季淡季提前拉貨及囤積庫存，支持手機晶片廠的營運。

瑞銀並補充，高通5G單晶片雖然將在下半年回歸台積電（2330）6奈米，但台積電產能一路滿載，能給高通的產能可能不如預期，則聯發科和高通的競爭態勢，仍有利聯發科持續擴張。

聯發科 4G

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