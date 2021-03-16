配的比賺的多！柏文盤中股價攻頂 高價觀光股三檔搶后座

柏文（8462）公布去年財報，全年稅後淨利4.01億元，每股純益5.67元。董事會並通過以盈餘配息約4.86元，加上以資本公積配息1元，合計擬配息5.86元、配股0.5元，共派利約6.36元，由於每股配息高於每股盈餘，優於市場預期，激勵柏文今（16）日盤中股價攻頂，來到171.5元，逼近豆府（2752）與王品（2727）股價。另一方面，近期股價強勢的王品今日股價也再墊高，盤中來到193.5元，主要反映，市場預期，王品今年有機會拚賺近一個股本，重返往日榮耀。

柏文去年受疫情影響，每股純益創掛牌以來次低，展望今年，公司表示，將以雙引擎推動今年營收的高增長，一是歷年最強的「新店動能」，另一是年增顯著的「同店成長」。旗下「健身工廠」今年規劃拓展 9 至 10 處新營運據點，展店數為歷年之最，其中7 -8處新據點都規劃在六都人口稠密區域，餘 2 處新據點則是位於該區域的精華地帶，預期新設據點將貢獻柏文歷年最大的「營收成長動能」。

此外，「健身工廠」今年將持續精進兩種決勝球路「會員續約率」及「購課滲透率」對決競爭者。柏文表示，將搭配最有利於會員的優惠方案，強化新會員招募以及提高舊會員續約率，目標為「健身工廠」增加歷年最多的會員數。另外，「健身工廠」將針對首次入會的會員，推出非常優惠的私人教練課程購課方案，可有效提升會員購買私人教練課程的滲透率，教練課程銷售有效提升必然帶動「運動保健服務收入」的顯著成長。

王品去年下半年以來的強勁業績表現，讓市場對王品今年營運動能充滿期待。市場主要看好，王品同店營收成長力復甦，加上今年新展店動能強勁，營業利益率亦持續改善，今年可望大賺近一個股本，重返成長軌道。