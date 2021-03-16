快訊

全球晶圓嚴重供貨不足 大廠總經理：解決關鍵只有這招

河北「瘦肉精羊肉」風暴：中國的315黑心企業整肅大匯串

聽新聞
test
0:00 / 0:00

配的比賺的多！柏文盤中股價攻頂 高價觀光股三檔搶后座

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
柏文董事長陳尚義。報系資料照
柏文董事長陳尚義。報系資料照

柏文（8462）公布去年財報，全年稅後淨利4.01億元，每股純益5.67元。董事會並通過以盈餘配息約4.86元，加上以資本公積配息1元，合計擬配息5.86元、配股0.5元，共派利約6.36元，由於每股配息高於每股盈餘，優於市場預期，激勵柏文今（16）日盤中股價攻頂，來到171.5元，逼近豆府（2752）與王品（2727）股價。另一方面，近期股價強勢的王品今日股價也再墊高，盤中來到193.5元，主要反映，市場預期，王品今年有機會拚賺近一個股本，重返往日榮耀。

柏文去年受疫情影響，每股純益創掛牌以來次低，展望今年，公司表示，將以雙引擎推動今年營收的高增長，一是歷年最強的「新店動能」，另一是年增顯著的「同店成長」。旗下「健身工廠」今年規劃拓展 9 至 10 處新營運據點，展店數為歷年之最，其中7 -8處新據點都規劃在六都人口稠密區域，餘 2 處新據點則是位於該區域的精華地帶，預期新設據點將貢獻柏文歷年最大的「營收成長動能」。

此外，「健身工廠」今年將持續精進兩種決勝球路「會員續約率」及「購課滲透率」對決競爭者。柏文表示，將搭配最有利於會員的優惠方案，強化新會員招募以及提高舊會員續約率，目標為「健身工廠」增加歷年最多的會員數。另外，「健身工廠」將針對首次入會的會員，推出非常優惠的私人教練課程購課方案，可有效提升會員購買私人教練課程的滲透率，教練課程銷售有效提升必然帶動「運動保健服務收入」的顯著成長。

王品去年下半年以來的強勁業績表現，讓市場對王品今年營運動能充滿期待。市場主要看好，王品同店營收成長力復甦，加上今年新展店動能強勁，營業利益率亦持續改善，今年可望大賺近一個股本，重返成長軌道。

王品 配息 健身

延伸閱讀

柏文去年每股盈餘寫4年新低 大方配股利6.36元

王品吃到飽新品牌再一發！肉次方燒肉15日試營運

和牛＋百種食材吃到飽588起！王品「肉次方」開幕享7折

王品多樣化品牌你最推薦誰？ 老饕狂推這一家：CP值超高！

相關新聞

配的比賺的多！柏文盤中股價攻頂 高價觀光股三檔搶后座

柏文（8462）公布去年財報，全年稅後淨利4.01億元，每股純益5.67元。董事會並通過以盈餘配息約4.86元，加上以資...

美債殖利率風暴未歇！大咖：抱好這12檔穩健股

市場的情緒不斷在悲觀與樂觀之間擺盪，這原本就在意料之中，投資人須時刻謹慎以對，分辨不同的時間點與各種焦點事件對市場造成的影響，如果只是過度合理化、解釋現況發生的原因，對於實際操作並沒有真正的助益。

指數大區間震盪 投信作帳股有機會高飛？

萬寶投顧陳子榕指出，美國10年期公債殖利率這陣子讓全球股市七上八下，上週五(3/12)正式站上市場恐懼的1.6％，引發美國科技股震盪，所幸費半和那斯達克雖然下跌，但指數開低走高，台股本週又將如何表現呢？

專家觀點：景氣循環股才走一半 散裝輪、化纖最落後

萬寶投顧蔡明彰強調，德國股神科斯托蘭尼說，「股市投資人最怕通膨，就像魔鬼怕聖水」。

季底作帳行情 法人都買哪些？

萬寶投顧分析師王榮旭表示，美國十年期公債殖利率竄升至1.6%，引發投資人同步拋售股債，尤其是科技股波動大，因為基期較高所以修正似乎尚未結束。

高殖利率概念 優選

上市櫃公司近期密集召開董事會，通過去年度財報、股息配發與決定股東會日期，不少公司股價也在董事會決議通過後出現漲勢，尤其是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。