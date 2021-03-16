大摩提高聯詠、頎邦目標價 到666元、80元

驅動IC鏈高峰還沒到，外資呼籲別太早賣股！摩根士丹利表示，驅動IC產能雖然已經供不應求，但終端需求仍不斷強勁增加，晶片大廠聯詠（3034）在先前數度調漲報價，第2季起預期再上調價格；連帶封測廠頎邦（6147）受到供給緊繃，測試、COG、COF也啟動漲價，獲利能力躍升，分別上修目標價至666元、80元。

摩根士丹利同步上修聯詠及頎邦的樂觀情境目標價，對聯詠喊上「千元」1,000元，這恰好是外資圈最樂觀的里昂證券，對聯詠喊出的「基本」目標價；頎邦樂觀情境則挑戰93元，利多激勵聯詠16日開盤大漲，頎邦表現震盪。

摩根士丹利先前已上修聯詠財測，當時便看好聯詠長年耕耘驅動IC，挾產業龍頭地位，在這波漲價循環的議價能力躍升，這次奠定在相同觀點上，認為市場需求強勁增加，聯詠有望啟動新一波漲價，獲利表現再上層樓。

根據摩根士丹利調查，全球消費力道回升下，終端TV及PC拉貨力道續強，原本就不太夠用的LDDI，通路庫存進一步下滑，與此同時，由於中國手機OEM廠更積極採購OLED DDI，TDDI動能也不見轉弱。

晶圓代工廠趕製車用晶片，一度排擠驅動IC產能，但聯詠衝擊不大，摩根士丹利認為，在晶片訂單逐步消化下，第3季起部分12吋產能可望支援驅動IC，加速供應商的出貨速度。

摩根士丹利預估，聯詠第2季進一步調漲晶片價格，毛利率及獲利表現也會在下一季大幅成長，財測上修後對今年獲利的預期增幅達22%，每股純益自30元拉升到37元，較市場平均財測高出20%。

頎邦部分，第1季率先調漲測試、COG及COF 5-10%後，3月1日起再調漲捲帶10-15%，對此摩根士丹利將其今年每股純益自6.6元，提高到7.1元，2022年預估7.3元；目前本益比不到12倍，有高度投資吸引力，同步推薦加碼。