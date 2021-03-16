達方今年營收估年增二成 盤中股價攻波段高點

達方（8163）今年營收、獲利亮眼，帶動今（16）日早盤股價大漲3.8%，早盤最高來到每股47.9元，股價不僅為今年新高、也來到波段高點。

該公司董事長蘇開建昨（15）日表示，目前上半年訂單掌握度佳，鍵盤動能延續、高容 MLCC 也反應需求強勁調漲，加上綠能佈局及併購效益逐步顯現，法人估，達方全年營收估年增2-3成，將達 280-300億元，獲利也可望同步成長。

達方表示，2021年第1季受工作天數較少的傳統淡季影響，但各產品線在市場需求殷切下，公司正向樂觀看待營運表現。面對疫情期間的不確定性，達方將從實事求是的精實管理、策略聯盟的展現綜效、與核心事業競爭力的提升三方面積極推動對內精實整合，對外策略聯盟的戰略。從IT與綠能產業中掌握成長契機，並朝擴大事業版圖的方向為公司永續經營增添動能。