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美債殖利率風暴未歇！大咖：抱好這12檔穩健股

商業周刊 / 老馬／商周.com專欄作家
台股示意圖。報系資料照。
台股示意圖。報系資料照。

摘要

1.美國債券殖利率的上升程度仍是反應對於景氣復甦的預期，並非代表聯邦準備理事會FED的寬鬆貨幣政策立場轉向。

2.時序進入三月下旬，各企業開始公布財報，投資人除了汰弱留強，維持五成持股比例以外，可以考慮涵蓋半導體、5G，高現金股息殖利率股、傳產績優股⋯⋯。

市場的情緒不斷在悲觀與樂觀之間擺盪，這原本就在意料之中，投資人須時刻謹慎以對，分辨不同的時間點與各種焦點事件對市場造成的影響，如果只是過度合理化、解釋現況發生的原因，對於實際操作並沒有真正的助益。

前陣子以來，市場隨著美國10年期債券殖利率的漲跌造成股票、債券乃至黃金、原物料價格大幅波動，甚至偶爾出現殖利率陡升而造成各種商品齊跌的不合理現象........。投資人非理性的行為常常會反映在股市和債市。吾人的看法如下：

債券殖利率的上升程度仍是反應對於景氣復甦的預期，並非代表聯邦準備理事會FED的貨幣政策立場轉向，主席和財政部長皆再三強調過。

市場擔心通貨膨脹的上升問題，目前來看，一些商品原物料價格已經漲上來了，但是距離央行設定的目標及實際的情況仍然有很大的差距，實際上，溫和的通膨有助於經濟成長，因此這會是熱門議題，但不會繼續發酵。

隨著美國疫苗加速施打，疫情明顯降溫，1.9兆美元紓困方案也順利通過，接下來是基礎建設方案的推動，預料這幾個月經濟數據表現不會太差，不過因為股市正處於歷史高位，所以震盪整理在所難免，但不必太過悲觀。

美元逐步回升，相對的新興市場貨幣也開始受到壓力，黃金走勢也受到壓抑，債券價格過度下跌也會反彈。

預料三月底、四月份開始的美國企業財報、法說會陸續出爐，屆時一些跌幅過深的科技股有機會反彈一波。

整體來說，時序將步入三月下旬，各企業股價會隨著四月份公布的財報和季報開始再次進入整理格局，所以務必要留意持股內容的轉換，除了保留五成的持股之外，選擇的類股可以考慮涵蓋半導體、5G，高現金股息殖利率股、傳產績優股⋯⋯。

參考個股：

大成（1210）、卜蜂（1215）、光洋科（1785），台積電（2330），金麗科（3228），聯詠（3034），立積（4968），良維（6290），聯德控股-KY（4912），瑞祺電通（6416），寶雅（5904），鴻海（2317）。

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