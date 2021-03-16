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美股走揚 台股漲4點開在16,253點
美股震盪收高，四大指數收盤全數上漲，帶動台股今（16）日開盤上漲4.6點，指數開在16,253.93點，權值電子股中由鴻海（2317）、聯發科（2454）以及聯電（2303）攜手上攻，帶動指數挑戰16,300關卡。
在美股方面，由於消息指出拜登政府正在研擬加稅計畫，使原油價格及四大指數盤中快速走低；所幸受惠美債殖利率有所回落，提振科技股反彈走高，且美國國內旅遊迎來復甦跡象，激勵航空、飯店、電影院等強勢上攻，帶動道瓊與標普500指數收盤再次創下歷史新高。
終場道瓊工業指數上漲174點，或0.5%，收在32953點；標普500指數上漲25點，或0.65%，收在3968點；Nasdaq指數上漲139點，或1.0%，收在13459點；費半指數上漲66點，或2.26%，收在3032點。
展望後市，統一投顧認為，台股在外資歸隊下，再度站回月線之上，連二日站上16,200點之上。考量拜登總統簽署紓困法案，美國景氣復甦確立，加上本周FOMC可望釋出持續寬鬆言論，美債殖利率可望緩和，先前造成美股劇烈震盪的不確定因素鈍化，有利金融市場回穩，預期短期台股將在月線上方震盪整理，建議汰弱留強。
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