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盤勢持續震盪 台指期夜盤16,200點上下游走

經濟日報 / 記者高瑜君/即時報導

台指期夜盤今（15）日於16,200點附近上下震盪，法人表示，目前資金尚未退潮，盤面呈現類股輪動態勢，雖有高點可期，但盤勢仍持續震盪。

法人指出，台股現貨今日呈現區間震盪格局，晶圓雙雄等電子股熄火，金融及中小型股接棒撐盤，指數盤中大多在平盤附近拉鋸，高低點不到百點。以技術面來看，指數站穩所有均線之上，加上KD指標交叉向上，終場以十字黑K棒作收，在跌破月線之前，短線建議以中性偏多看待為宜。

由VIX觀察，今日由20.38上升至20.64、上升了0.26，仍低於平均成本23.49，顯示市場的避險情緒有收斂，有利於後續多頭續攻。由選擇權觀察，3月選擇權最大買權未平倉16,500點，賣權則在15,600點。

觀察籌碼面，外資現貨賣超29.7億元，投信買超4.8億元，自營商賣超2.3億元，三大法人合計賣超27.1億元；外資台指期淨空單增加1,446口至30,305口、創下史上第二大淨空單紀錄。由於外資期現貨同步布空、台指期淨空單一舉突破3萬口，且台指期在周三也將結算，須特別留意外資操作動態。

台指期 外資

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台指期夜盤16,200點上下震盪 法人：短線仍有高點可期

台指期 短線中性偏多

台指期夜盤震盪下跌 盤中低點觸及16,093點

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