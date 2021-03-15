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元大投信ETF人氣破百萬 定期定額同步創紀錄

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
台股投資熱潮，推動基金產業成長。報系資料照。
台股投資熱潮，推動基金產業成長。報系資料照。

台股高檔震盪，ETF投資熱潮不斷，觀察在先前國泰、富邦兩大投信，率先受惠台股ETF熱度躍升，受益人相繼突破50萬及30萬人大關，發行市占最大的元大投信更在人氣穩定成長下，受益人跨越百萬大關，成為首家擁有「百萬人氣」的ETF發行投信，締造市場新里程。

今年ETF市場的話題風向大轉變，有別於2020年高股息產品爆紅，今年有高報酬潛力的台積電（2330）概念及科技股ETF備受青睞，轟動程度更勝高股息ETF。連帶國內ETF投信版圖大地震，在最早切入的元大、富邦投信都進一步成長外，才搶進台股ETF三年多的國泰投信更是後來居上，是這波熱潮的三大贏家。

而上述在國泰投信和富邦投信台股ETF成長快速，3月初率先達陣總受益人逾50萬人及30萬人成就，元大投信憑藉招牌元大台灣50（0050）的吸金力發威，總受益人也在穩定達到90萬人後，上周正式達陣百萬人大關，總計有100.6萬名投資人都持有元大投信的ETF，改寫國內投信發展紀錄。

證交所15日公布2月台股掛牌的ETF定期定額排行榜，元大台灣50持續以7.1萬扣款戶位列第一，呼應台積電的熱潮不退。

若搭配投信投顧公會數據，元大投信旗下包含主被動的元大台灣高股息優質龍頭基金（0056）及台股ETF等，相關定期定額投資人飛越40萬人，不僅為業界第一，也再度改寫單一投信定期定額紀錄。

元大投信 ETF 台股

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