台股平盤震盪 小跌5點 收在16,249點
美股期貨電子盤漲跌互見，亞洲股市也呈現普遍呈現下跌，導致台股今（15）日狹幅震盪，終場下跌5.85點，收在16,249.33點，成交量達2,642.09億元。
盤面上，非電族群表現較強勢，金融族群發揮穩盤功能，國泰金、富邦金、兆豐金、開發金等漲逾1%，權值股電子股則休息表現，台積電、聯電等仍壓在盤下；而航運股今日在起攻勢，陽明大漲7%、長榮也上漲3%。
展望後市，宏遠投顧副總經理陳國清認為，3月底的2020年年報及4月底~5月中的2021年第1季財報，可能會是股價漲跌的分水嶺，股價漲多的股票都要經過財報檢驗；唯有財報優於預期、未來景氣趨勢往上、本益比偏低及股票價值低估，才會再往上漲；反之，股價則會大幅修正。
近期投資人對高本益比的電子股、工具機股、電子投機股戒慎恐懼，資金撤出往外移，使得股價已修正一段時間且股基期及本益比較低、基本面往上的部分電子股、抗通膨的傳產漲價股、受惠於利率可能往上的金融股表現轉佳，股價強勢躍上檯面，成為近期投資方向及趨勢。
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