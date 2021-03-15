電子弱、金融及傳產撐盤 台股下跌5點收16,249點

台股今（15）日以小漲1.4點開出，蘋概三王中，股王大立光（3008）、權王台積電（2330）走弱，加上其他大型電子股也下跌，拖累大盤表現，呈現量縮震盪走勢，盤面上以金融股、運輸股、觀光股成為多頭指標，終場收在16,249.33點，下跌5.85點，成交2,642.09億元。

台股今日以16,256.58點開出，盤中一度翻黑下滑至16,194.91點，台積電及大立光走弱，聯發科（2454）及IC設計股成為盤面上的亮點，鴻海（2317）開平震盪收紅，電子股走弱拖累大盤表現。

金融股則是撐盤要角，富邦金（2881）、國泰金（2882）、開發金（2883）、兆豐金（2886）、中信金（2891）、永豐金（2890）、國票金（2889）等領漲穩盤；傳產股中，運輸股表現亮眼，新興（2605）、志信（2611）亮燈漲停，陽明（2609）、長榮（2603）、萬海（2615）、裕民（2606）、台航（2617）、台驊投控（2636）、慧洋-KY（2637）等漲勢也強；另外，觀光股也是抗跌指標。

華南投顧董事長儲祥生認為，美股仍面臨整理，外資動向成為市場關注重點，在觀望心態下，呈現量縮整理走勢，他表示，目前的行情不死，多少仍要有持股，IC設計股在回檔整理過後可以留意。