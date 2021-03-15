鴻海攻電動車外資喊讚 兩外資調高目標價、上看155元

鴻海（2317）打造MIH電動車平台，積極搶進重要的趨勢商機，兩家外資同步看好，重申買進，目標價分別調高至155元、146元；鴻海今（15）日盤中企圖守住平盤。

電動車成為重要商機，鴻海集團全力搶進，美系及日系外資同步看好鴻海在電動車的布局，美系外資認為，在車廠及電動車製造商支持下，預估鴻海每組裝100萬輛電動車，相關電動車營業利益率將達7%，可挹注營收7%，營業利益率19%。

電動車之外，美系外資看好來自iPhone、Apple Watch及伺服器產品的市占上升，將挹注營運表現，決定調高鴻海今年、明年每股盈餘預估至10.2元、11.9元，幅度分別為8.5%、19%，重申買進評等，目標價由130元調高到155元。

日系外資認為，在蘋果高階機iPhone Pro、iPhone Pro Max占比增加，且資料中心的市占率提升，將帶動鴻海營運表現，調高鴻海今年及明年每股盈餘預估10.38元、10.4元，幅度分別為11%、5%；重申買進評等，目標價由103元調高至146元。

鴻海今日以平盤120元開出，一度拉升至120.5元，最低則是翻黑下滑至118.5元，盤中股價在跌幅0.41%至平盤間移動。