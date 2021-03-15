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iPhone熱銷+伺服器爆發 野村喊鴻海挑戰146元

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導

美銀美林看好鴻海（2317）電動車商機爆發，最新報告將目標價一口氣升到155元，野村證券同時點發布鴻海報告，認為電動車確實是長線業績的引爆點，但今年要看到效益不容易，反觀能在近期就看到成效的是鴻海在高階iPhone拿下更多訂單及伺服器事業成長，為此將目標價提高到146元。

野村表示，鴻海電動車要看到顯著成效，至少是2025年之後的事。MIH平台策略正確，加上鴻海長期的代工經驗，確實能吸引創新企業、剛跨入電動車的品牌及傳統商業車廠，使平台能在五年左右的時間，和五到十個客戶建立策略性合作，每年約產出20,000至40,000台電動車，2025年起產出的電動車上看20萬台以上。

以鴻海2020年的業績水準，野村認為，2025年集團可藉此讓營收額外增加3-4%，其中假設每台車的營益率有中高個位數，應可讓鴻海獲利大幅提升三到四成，但現在要談2025年，是很長遠的事，有很多不確定性。

相較下，野村指出，鴻海iPhone代工及伺服器事業的能見度更明確，受惠高階iPhone 12熱銷，鴻海去年下半年來營收躍進，到今年上半年都會不錯。而立訊在拿下緯創大陸廠及和鎧勝成立合資公司，應會瓜分今年高階iPhone 13的訂單，但初步對鴻海影響不大。

鴻海伺服器事業的毛利率也長足成長，野村認為，反映此兩大事業，鴻海今年就能大賺一個股本，對今、明年每股純益（EPS）預測10.3元、10.4元，目標價自103元拉升到146元。

鴻海 電動車

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