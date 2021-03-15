美銀美林讚MIH平台 升鴻海目標價至155元

美林論壇今（15）日登場，美銀美林上修不斷！最新瞄準代工大廠鴻海（2317）電動車事業起飛，預估未來鴻海造車的營益率達7%，每產出百萬輛電動車，集團營收及營益率額外提升7%、19%，爆發力可觀，配合有效掌握iPhone代工及伺服器商機，將鴻海目標價自130元拉升到155元，力薦積極買進。

美銀美林的目標價直追外資圈最樂觀的瑞銀喊上160元，先前瑞銀把鴻海拉升到160元，另外喊出樂觀情境目標價200元，因此推動市場再度熱議鴻海挑戰200元。

美銀美林表示，鴻海搶攻電動車的策略快速且明確，集團才發表MIH平台不久，就吸引全球各地的車廠合作，迅速抓住商機爆發。生產電動車的利潤比手機代工更優渥，推估鴻海造車的營益率可達7%，換算每產百萬台電動車，對鴻海營收及營益率額外提升的幅度達7%、19%。

美銀美林進一步表示，鴻海的MIH平台，目標是成為手機界的安卓，致力於降低電動車生產成本及研發能量，同時也透過高度自動化，大幅縮短造車流程，因此吸引如飛雅特、裕隆（2201）、吉利、拜騰及Fisker等品牌競相合作。

MIH平台的模式和鴻海手機及PC代工的商業模式相仿，善用集團長期組裝及垂直整合的經驗和資源，美銀美林認為，伴隨電動車發展，不再只有車廠投入，還有蘋果、Google、亞馬遜及百度等科技巨擘，挾大數據、AI及科技技術力搶進，此時的電動車發展，不止於手機剛發展的面貌，而是已經從傳統手機邁向功能手機（feature phone）。

此外，美銀美林認為，鴻海已在手機代工掌握最大份額優勢，搶攻伺服器也如魚得水，整體發展進入新階段，獲利表現大彈跳，預估集團今年就有實力大賺一個股本，今、明年每股純益達10.1元、11.8元。