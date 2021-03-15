日盛證券推魔球一號方案 提供選股建議

2021年開市，台股市場普遍表現亮眼，電動車、半導體、5G、PCB、金融、綠能、運動風、運輸/原物料、內需、高殖利率等產業題材都值得關注。除此之外，投資人也應當追蹤這些熱門題材的1、2月營收表現。

多頭時代，日盛投顧總經理鍾國忠表示，投資人善用投資理財工具或服務為投資加分，但他提醒，市面上大數據理財工具與投資方案盛行，選擇可參考合法經營的證券投資顧問公司的商品及服務，才能保障自身權益。

為滿足投資大眾個人化的投資理財服務需求，日盛投顧採用AI大數據統計模型，推出「魔球一號」個股推薦付費方案，鍾國忠說，這個商品是綜觀基本面、籌碼面、技術面三大面向，並結合EPS、每股營收、ROE、殖利率、營益率、成長率六大指標，且排除體質差且成交量少的標的，幫投資人篩選出表現較強勢的個股。