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平盤震盪 台股漲1.4點開在16,256點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股今（15）日開盤上漲1.4點。 中央社
台股今（15）日開盤上漲1.4點。 中央社

台股今（15）日開盤上漲1.4點，指數開在16,256.58點，由於台積電（2330）、鴻海（2317）、聯電（2303）等壓在盤下，進而壓抑指數表現，而金融股如：富邦金（2881）、國泰金（2882）則發揮穩盤功能。

由於上周五美股表現分歧，四大指數收盤漲跌互見。由於1.9兆刺激案現金紅包將快速發放，且拜登釋出重返正常生活的最新預估，以及PPI物價指數優於市場預期，因此加重債券市場的不安氣氛，十年債殖利率突破疫情後新高，使股市再次迎來劇烈輪動，科技股面臨重重賣壓；周期股如航空、銀行、鋼鐵則保持強勁步伐，帶動道瓊與標普500指數收盤再次創下歷史新高。

終場四大指數漲跌互見，道瓊工業指數上漲293點，或0.9%，收在32778點；標普500指數上漲4點，或0.1%，收在3943點；Nasdaq指數下跌78點，或0.59%，收在13319點；費半指數下跌32點，或1.07%，收在2965點。

展望後市，統一投顧認為，上周台股止跌回升，終止周線連二黑，指數帶量突破月線反壓，重返萬六關卡。考量拜登總統簽署紓困法案，美國景氣復甦確立，加上本周FOMC將釋出持續寬鬆言論，美債殖利率可望拉回，先前造成美股劇烈震盪的不確定因素緩和，有利金融市場回穩，預期短期台股將在月線上方震盪整理，建議汰弱留強，留意具有業績題材及報價上揚的類股，如金融、塑化、工具機、面板、DRAM、鋼鐵及高爾夫等。

台股 拜登

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