台股跌1點 開在16,256點
台股今日開盤下跌1點，開盤指數16,256.58點；台積電（2330）開盤614元，開出平盤。
台股開盤較強族群為：運輸、生技、電子通路、玻陶及橡膠，成交金額大且股價上揚的個股有：陽明（2609）、長榮（2603）、合一（4743）、敦泰（3545）、金麗科（3228）、亞信（3169）、元晶（6443）、益登（3048）與撼訊（6150）。
上周五(12日)美股四大指數漲跌互見，漲跌幅介於-1.07至0.9%，台積電ADR跌逾1%。
群益投顧表示，電子指數回測50日均線，回升攻月線反壓，傳產續強，金融價漲量縮。電子股強弱差異大，帶量失守月、季線，須停看聽，反彈回升解套賣壓重。傳金族群股價乖離大，可能 出現獲利了結，電子股兼具技術籌碼面擇優布局。
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