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法人：台股本周上看1萬6400點

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導

台股上周在電子股帶領下周線收紅，上周五指數收在1萬6255點，法人表示，美股科技股反彈，但公債殖利率問題未必結束，整體而言，大趨勢是往逆轉疫情方向前進，股市類股輪動，投資人不要受短線波動左右。台股經過上周的壓低與上頂，多空重新整隊，預期類股不會連續強勢或弱勢，股價進入盤整，連帶造成指數進入橫盤，預期區間在1萬5800點至1萬6400點。

永豐投顧指出，美債殖利率上漲除反映債券投資人看空外，主要還是景氣看漲，拜登12日簽署了1.9兆美元紓困案，還宣布要在7月4日國慶日完全解封，都給經濟活動激勵鼓舞。既然經濟看好，股市趨勢應該走多，至於殖利率與股息殖利率的比較，其實在QE浪潮下，早就參雜其他因素，不須過度緊張。

由於疫苗施打範圍擴大，世界經濟活動規範將逐漸回到過去方式，簡單的說，過去一年遭殃股票產業可望復活，這部分是中短期投資主軸。但是不受疫情影響的是美中競爭的大戰略，將在科技股中重新掏洗，具有戰略價值的產業在整理後將重新出發。

此外，3月上旬股價一輪調整，已經大致清掃明顯低估的個股，指數又在1萬6000點，短期難有連續衝刺力道，所以操作應低接。此外，法人聚集的傳產股不可錯過，而電子大幅修正後，還是上游零組件缺貨題材比較牢靠，注意半導體與被動元件。

保德信高成長基金經理人葉獻文則說，近期台股類股輪轉走勢相當鮮明，以上周為例，在美股尚未反彈前，台股資金明顯轉往傳產、原物料、金融等去年未有表現的族群，相對使得電子股黯然失色，不過當市場風險偏好度又提升時，資金則再度回到電子族群，特別是這波修正已多的半導體等。

由於近期不再是電子股獨強，葉獻文認為，指數方面，預計未來將呈現溫和上漲，至於是否能突破前高，外資對台股的態度相當關鍵，如果外資之後能扭轉今年來持續站在賣方的表現，重新回補台股，則指數再創高點的可能性增加。

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