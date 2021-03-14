股債殖利率死亡交叉　法人建議這樣因應

美國10年期公債殖利率3月5日收盤價為1.5661%，突破美股標普500指數的1.55% 股利殖利率，為自2019年底以來首見。路博邁投信表示，只要投資人對景氣前景依舊維持正向預期，且整體經濟基本面無虞的狀況下，即便出現死亡交叉也不會改變風險性資產的多頭趨勢，因此任何回檔都可視為是進場布局的好時機。

路博邁投信指出，美國10年債殖利率高過標普500股利值利率，這種情況通常隱含資金短期可能流出股市，故被稱為死亡交叉。但死亡交叉就真的不利於風險性資產嗎？投資又該如何因應？

路博邁表示，統計自金融危機以來，總共發生過7次美國10年期公債殖利率向上突破標普500股利殖利率水準的情境。可以發現，雖然在部分時候可能會引發金融市場出現短期修正，但若將時間拉長來看，以標普500指數為例，於過去7次出現交叉後的未來12個月其實皆繳出正報酬的亮眼表現，平均報酬率更是高達近18%，並未造成風險性資產多頭趨勢出現改變。

若再進一步探究股債殖利率交叉原因，可以發現這次和2009年4月及2016年11月的狀況較為類似，都是發生在市場對景氣前景的看法更為正面，進而帶動美債殖利率彈升所引發，而各主要資產類別，包含美股、新興股、投資級債、高收益債以及新興債，不管是在交叉的後1個月或是後12個月都能創造相當不錯的報酬率。