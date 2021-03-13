就市論勢／電動車原物料 聚光

盤勢分析

美國1.9兆美元紓困案過關，美股大漲回應，台股本周一反前兩周的頹勢，在電子股帶領下，本周周線收紅，指數漲399點，漲幅2.5%，同步收復萬六大關，且已連兩日站回月線之上；加權指數昨（12）日漲75點，收16,255點。

三大法人方面，外資雖然本周有三個交易日站在賣方，不過隨周四、五回補買盤，本周外資轉賣為買，累計小幅回補集中市場19億元，內資法人方面，投信法人最挺台股，全周皆站在買方，累計本周買超67億元，僅自營商小幅賣超3億元。

近期可見到台股類股輪轉走勢鮮明，在這波修正美股尚未反彈前，資金明顯轉往傳產、原物料、金融等去年未有表現族群，相對使電子股黯然失色，不過當市場風險偏好度又提升時，資金再度回到電子族群，特別是這波拉回幅度較大的半導體等，帶動晶圓大廠股價回到600元大關之上。

投資建議

台股整體基本面佳、企業獲利成長，且股利率在全球名列前茅，都是吸引資金進駐優勢，每逢指數回檔反而是不錯的逢低買點，建議聚焦科技股的半導體、5G與電動車題材相關類股，以及目前搭上漲價題材的面板、DRAM、鋼鐵、傳產原物料等族群。