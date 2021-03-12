不要預期台股天花板！ 央行理事樂觀看待台股後市

台股重返「萬六」，是否面臨泡沫化危機？中央銀行理事、台經院院長張建一今（12）日指出，股市有基本面支撐，台灣掌握全世界最關鍵的力量--半導體，不要預期股價的天花板在哪裡，因為經濟好，未來還有想像空間。

永豐金證券資深副總黃黎明與張建一持相同看法、持續看好台股，他表示，台股平均本益比為22.94倍，十年歷史均值為26.18倍，還有12%的折價空間，以此研判，台股仍屬健康，大家不用預期台股的「天花板」，因為有基本面支撐。

台北金融研究發展基金會今日舉行「2021年全球經濟趨勢與債市展望」座談會，邀請張建一、黃黎明進行專題座談。

張建一分析，近期台股跟美股走勢不太一樣，相較於美股，台股跌幅相對輕微，以基本面來看，去（2020）年全球主要經濟體，台灣經濟成長率最高，雖然台經院不能提台股目標價，但「股市有基本面支撐，所以大家不用擔心，現在台灣掌握全世界最關鍵力量--半導體。」

張建一樂觀表示，「台灣去年經濟已經讓全球嚇一跳，今年經濟會令人刮目相看，股票大家不要預期高點在哪裡，因為經濟好，未來還有想像空間。」

黃黎明指出，美股還在創新高，至於台股，以目前平均本益比和十年歷史均值比較，「現在股票其實還挺健康的」，原因是台股權值較重的產業，營收與未來前景都持續看好。

近期美債殖利率彈升，一度使股市承壓、反轉下跌，雖然張建一、黃黎明持續看好股市，卻也不忘提醒市場，美債殖利率上漲，會對股市造成壓力。

黃黎明指出，美國10年債殖利率走勢成為市場關注焦點，以股票估值來看，美國高科技類股納斯達克的本益比在71倍，換算出來，殖利率大約1.3%、1.4%，因此，當美債殖利率超過1.3％、1.4%，就會對科技類股造成壓力，因為市場會認為，「如果報酬差不多，我買債券就好了，幹嘛買高科技股？」