影／台新黃文清：台股震盪趨堅 指數上探16,600點

雖然股市已經拉回，但回頭一看，指數現在還是在15000點的高檔，投資人到底該怎麼操作？該買哪些標的才對？15000點之上還適合存股嗎？該存哪些股票？現在該怎麼操作呢？

2021-03-12 14:00