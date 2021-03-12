影／台新黃文清：台股震盪趨堅 指數上探16,600點
台股在美股反彈帶動下，行情以帶量方式收復月線，顯示大盤已止跌回穩下，台新投顧副總黃文清認為，台股3月中下旬行情，指數有機會上探16,600點。
黃文清表示，隨歐美央行陸續釋放貨幣寬鬆的政策後，也將帶動台股以震盪盤堅的方式，指數挑戰16,600點大關；在主流類股方面，由於國際資金對未來利率上漲的預期，國際原物料價格開始反應此一心理下，台股的塑化、鋼鐵、造紙等傳產股，以及金融股股價都來到近期新高，多頭格局成形。
電子股方面，在短線外資賣多買少中，股價已經修正，近期已出現回穩訊號，顯示低檔支撐力強勁，基本面表現強勢下，有機會推動大盤震盪趨堅。
操作策略上，建議可留意塑化、鋼鐵等原物料股，紡織、工具機相關類股，以及金融股，電子股包括面板、汽車電子、記憶體等基本面趨勢向上族群，也都值得留意。
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